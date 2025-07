L’allarme della Cisl sul territorio | Ridurre la dipendenza dall’export

Un "crinale pericoloso" per le aziende manifatturiere della Brianza, a partire dalle situazioni critiche "e a dir poco preoccupanti" delle aziende che stanno già presentando problemi importanti per quel che riguarda l’ occupazione. Sono previsioni fosche quelle che mette nero su bianco la Cisl Monza Brianza Lecco, che di fronte ai nuovi dazi Usa invoca "un deciso cambio di passo". Per bocca del suo segretario generale Mirco Scaccabarozzi l’organizzazione sindacale sottolinea come "dopo i chiari di luna di aprile, con una crescita dello 0,9% della produzione industriale al termine di un segno meno durato 26 mesi, il meno 0,7% di maggio, pubblicato questo mese, ha ricondotto alla realtà i toni fin troppo trionfalistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’allarme della Cisl sul territorio: "Ridurre la dipendenza dall’export"

L'allarme della Cisl sul territorio: Ridurre la dipendenza dall'export

