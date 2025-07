L' affidamento del terminal di Milazzo alla Liberty Lines il Tar accoglie il ricorso di Afrodite | Gara da rifare

La prima sezione del Tar di Catania presieduta dal giudice Pancrazio Maria Savasta ha annullato l’affidamento del terminal di Milazzo alla Liberty Lines, la societĂ amministrata dall’ad Ferdinando Morace che gestisce i collegamenti marittimi da e per le isole di Sicilia.Secondo quanto riportato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: affidamento - terminal - milazzo - liberty

L'affidamento del terminal di Milazzo alla Liberty Lines, il Tar accoglie il ricorso di Afrodite: Gara da rifare; Milazzo, la Liberty Lines si è aggiudicata la gestione del Terminal passeggeri....

Franza (C&T Isole Minori) su bando affidamento Terminal Milazzo - Per l’affidamento della gestione e dei beni demaniali del terminal traghetti e passeggeri di Milazzo, l’ultima “fumata nera” porta la data del 19 luglio 2024. Segnala strettoweb.com

A Milazzo flop del bando per il porto, si riparte da zero con la ... - Per l’affidamento della gestione e dei beni demaniali del terminal traghetti e passeggeri di Milazzo, l’ultima “fumata nera” porta la data del 19 luglio 2024. Da blogsicilia.it