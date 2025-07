Lady Gaga fa una dedica al suo fidanzato durante il concerto di Inglewood | L’amore della mia vita

Lady Gaga nel corso del concerto tenutosi al Kia Forum di Inglewood in California, ha regalato un momento romantico ai presenti, quando si è lasciata andare ad una dedica per il fidanzato Michael Polansky. Durante il live del Mayhem Ball Tour andato in scena il 29 luglio al termine dell’esecuzione al piano di Die With A Smile, brano che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100, la popstar tra gli applausi scroscianti del pubblico ha ringraziato in lacrime Polansky quando con la voce tremolante visibilmente commossa, ha rivolto parole al miele per il fidanzato: “A Michael, Michael Polansky, l’amore della mia vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

