Ladri in azione in un appartamento | Hanno rubato l’oro di famiglia

"Ci hanno rubato l’oro di quattro generazioni". È disperato un uomo residente a Staggia Senese, che ha subìto il furto in casa di bracciali, collane e altri preziosi per un valore complessivo di oltre 15mila euro. Materiale, per di più, non assicurato. "Siamo sotto choc per l’accaduto e vi chiediamo cortesemente di non menzionare i nostri nomi", spiega, parlando anche a nome della moglie. "Accanto agli aspetti di natura strettamente economica, non possiamo tenere in secondo piano gli aspetti di carattere affettivo dei gioielli. In pratica le proprietà dei componenti di un intero nucleo familiare – racconta –: da nostra figlia fino alla bisnonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri in azione in un appartamento: "Hanno rubato l’oro di famiglia"

