L’addio a Celso Valli Da Morandi e Curreri a Pausini e Ramazzotti | Ci ha cambiato la vita

Si allontana sulle note di 'Volare', gli applausi, le lacrime. Poi la voce di Laura Pausini e quella di Eros Ramazzotti intonano 'Nel blu dipinto di blu', proprio come in quel Sanremo di diciannove anni fa, quando a dirigere l'orchestra c'era lui, Celso Valli, 'gentile architetto dei suoni', morto domenica sera, al Maggiore, a 75 anni. Per loro aveva arrangiato il capolavoro di Modugno e con quelle parole la chiesa gremita lo abbraccia per l'ultima volta. "Userò sempre il presente parlando di lui, abbiamo la fortuna di continuare a vivere al suo fianco grazie alle opere che ha scritto e diretto – racconta Pausini, cappellino e occhiali scuri, dietro cui nasconde l'emozione –.

