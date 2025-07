L' ADDETTO STAMPA DELLE PIU' GRANDI DIVE DECEDUTO A 92 ANNI INDIMENTICABILI LE SUE LUCHERINATE

Era stato lui, Enrico Lucherini il primo press agent in Italia. Geniale, intelligente, colto, amava il cinema e voleva fare l'attore. Era giovanissimo quando lasciò la Facoltà  di Medicina per andare in America, dopo aver studiato recitazione. “Ho cominciato come attore, raccontava spesso-” ma recitavo male. Ero sempre attento alle novità , e scoprii che in America chi funziona davvero era il press agent. Invertii la rotta e tornai in Italia”. Iniziò questo lavoro per primo, non c'era nessuno in grado di “inventarsi” questo mestiere, ma lui ci riuscì e negli anni diventò il più Grande, il migliore in assoluto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

