L’account social del Friedkin | Roma-Cannes momento di forte unità

Prosegue senza sosta il lavoro a Trigoria della Roma, che nei prossimi giorni partirĂ alla volta dell’Inghilterra per completare la fase di preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo i test vincenti contro Trastevere, UniPomezia e Kaiserslautern, ecco che al Tre Fontane arriva il Cannes, la terza squadra di proprietĂ dei Friedkin militante nella quarta serie francese. Fischio d’inizio alle 18:00 nell’impianto che ospita le gare stagionali di Primavera e squadra femminile, pieno per l’occasione nonostante la polemica per il prezzo del biglietto per il match. Il messaggio dei Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’account social del Friedkin: “Roma-Cannes momento di forte unità ”

In questa notizia si parla di: friedkin - roma - cannes - account

Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza in apertura - Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza: «Habemus Friedkin» A 233 giorni dall'ultima volta in cui è stato a Trigoria, il presidente della Roma Dan Friedkin, nella notte è tornato nella capitale.

Ranieri: "Friedkin vuole rendere la Roma una squadra stabilmente da Champions" - Roma 10 maggio 2025 - Ci sono partite che possono valere una stagione e per la Roma la trasferta di Bergamo è senza dubbio una di quelle.

Il ritorno di Dan Friedkin a Roma - Mentre a San Pietro veniva annunciato il primo Papa statunitense della storia nella Capitale sbarcava il presidente americano della Roma.

Friedkin: Roma-Cannes è più di un'amichevole; Roma-Cannes, lo striscione di protesta dei romanisti per il costo del biglietto; Roma-Cannes, da match in famiglia a protesta contro i Friedkin: 20 euro per un'amichevole....

Roma-Cannes, da match in famiglia a protesta contro i Friedkin: "20 euro per un'amichevole..." - Gli uomini di Gasperini sono attesi al Tre Fontane per il test contro i francesi, anch'essi parte del Gruppo texano, in programma alle ore 18 di giovedì 31 luglio

Roma-Cannes, lo striscione di protesta dei romanisti per il costo del biglietto - Parte della tifoseria giallorossa ha affisso un messaggio polemico verso i Friedkin per i prezzi dei biglietti per assistere all'amichevole al Tre Fontane