La vera ragione per cui Bonnie Blue è stata esplusa da Only Fans.

Channel 4 ha dedicato un lungo documentario a Bonnie Blue, una signora che è riuscita a farsi espellere da OnlyFans perché i contenuti che produce sono troppo espliciti; congratulazioni. Nel dettaglio, Bonnie Blue – della quale viene diffuso il vero nome in modo un po' troppo leggero, nei confronti di una persona che ha optato per uno pseudonimo – ha stabilito il record di andare a letto, davanti alla telecamera, con mille e cinquantasette uomini di ogni età (purché maggiorenni) nel breve volgere di dodici ore. È interessante che la controversia su Bonnie Blue sia infuocata tanto da destra quanto da sinistra: viene ritenuta complice del patriarcato perché non oppone rifiuti a nessun uomo, corruttrice di giovani perché dà loro gratis ciò per cui hanno smaniato lungo tutta l'adolescenza, cinica monetizzatrice del ruolo di vittima di violenza sessuale, spettacolare propagandista di un mondo in cui la donna è predatrice e l'uomo strumento inane.

