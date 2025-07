La Ternana Calcio starebbe per diffidare il Comune e anche la Ternana Women potrebbe muoversi per vie legali. È l’ennesimo colpo di scena nel tormentato percorso relativo alla convenzione per il nuovo “ Liberati “. Stefano Bandecchi, che segue il tutto in veste istituzionale e non solo, da noi interpellato, commenta: "È comprensibile. C’è di nuovo un certo immobilismo nella pratica che deve portare alla firma. Questo sta causando alla Ternana Calcio un grave danno operativo e d’immagine in una fase fondamentale per il passaggio societario. È in ballo un progetto che è stato dichiarato di pubblico interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ternana pronta a diffidare il Comune: "Anche la Woman pensa alle vie legali"