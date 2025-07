“La svendita di San Siro? Una pura operazione immobiliare”. A dirlo è Luigi Corbani, ex vicesindaco della cittĂ , che con il Comitato Sì Meazza si batte per la ristrutturazione di San Siro. Dopo anni di lotta insieme a tante cittadine e cittadini, oggi ha portato dentro Palazzo Marino la battaglia contro la svendita dello stadio. “Non si parla solo di uno impianto, in ballo c’è il futuro di una città ” racconta il promoter e membro del comitato Claudio Trotta. La delibera sulla vendita dovrĂ essere approvata in consiglio comunale dopo l’estate. “Non ci sono ad oggi 25 consiglieri di centrosinistra disposti a votare la delibera” avverte il consigliere verde Carlo Monguzzi che teme possibili inciuci: “Non voglio neanche pensare che il primo atto di discontinuitĂ chiesto da tutti i partiti sia che la componente ambientalista venga sostituita dal centrodestra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La svendita di San Siro è un’operazione immobiliare”. La battaglia per lo stadio arriva in Comune. E ora si teme l’asse di Sala con la destra