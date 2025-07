La strategia della tensione di Conte | dopo la suspense verdetto in diretta streaming per Ricci Pure Giani oggi è in attesa di giudizio

Infine arrivò il giorno del verdetto. Giuseppe Conte ha annunciato a mezzo social una conferenza stampa «in diretta streaming qui sui miei canali e su quelli del MoVimento 5 Stelle» per stamattina alle 11.30, corredando il post con una foto che lo vede un tantino accigliato. Il messaggio dĂ solo le coordinate, non indicazioni sui contenuti, ma non c’è molto da scervellarsi: ieri Matteo Ricci è stato interrogato per cinque ore dai pm e il M5S aveva ampiamente annunciato che avrebbe sciolto la riserva sulla sua candidatura nelle Marche dopo questo passaggio. Il tempo per farlo ieri, dopo il faccia a faccia dell’europarlamentare dem con gli inquirente, ci sarebbe stato, ma Conte evidentemente ha ritenuto di doversi prendere la notte per riflettere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

