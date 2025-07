La storia dei Soundgarden ‘senza specchi in camerino’ Una biografia che dimentica la vanità

C’è qualcosa di marcio nella memoria, qualcosa che puzza di palco sudato e camerini sgangherati, di notti passate a ingoiare bile più che birra. I Soundgarden erano questo. E Valeria Sgarella lo sa. Lo scrive, lo tira fuori pezzo per pezzo, come uno scultore dell’invisibile che non crede nei santi. Niente specchi in camerino non è solo il titolo di un libro. È un avvertimento. È come dire: dimentica la vanità , perché qui dentro si consuma la carne vera. Lo sa talmente bene Valeria, che apre la porta di quell’inferno gentile chiamato Soundgarden e ti ci spinge dentro senza chiederti permesso. È un libro che ha il coraggio di non brillare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La storia dei Soundgarden ‘senza specchi in camerino’. Una biografia che dimentica la vanitÃ

In questa notizia si parla di: soundgarden - specchi - camerino - storia

