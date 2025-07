Grandi classici, voci contemporanee e nuovi progetti: debutta l’8 novembre, con ‘Il fu Mattia Pascal’, capolavoro tratto dal romanzo di Pirandello che vede in scena Geppy Gleijeses, la nuova stagione di prosa del Teatro comunale di Carpi che propone, come di consueto, le due rassegne ‘Teatro’, con titoli come ‘Amleto²’ e ‘I ragazzi irresistibili’, e ‘L’Altro Teatro’, che comincia il 14 novembre con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il cartellone musicale si apre il 2 novembre con la ‘ Musica Classica ’ e una grande novità, la rassegna ‘L’Altra Musica’ inizia a fine mese con il musical ‘Hair’, mentre la rassegna di danza inaugura il 22 novembre con il ritorno dei Kataklò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stagione del Comunale. Carpi si accomoda a teatro