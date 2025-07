La Slovenia interrompe il commercio di armi con Israele È il primo paese europeo | L’Ue non è stata in grado di adottare misure concrete

La Slovenia sarà il primo Paese dell’Unione Europea a vietare il commercio di armi con Israele. Lo ha annunciato oggi il governo di Lubiana, spiegando la decisione con la volontà di reagire in modo concreto al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. «La Slovenia è il primo paese europeo a vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di armi da e verso Israele», si legge in una nota ufficiale diffusa dall’esecutivo, che sottolinea come l’iniziativa arrivi in assenza di una posizione comune a livello europeo. Le accuse nei confronti dell’Unione Europea. «L’Unione Europea non è stata in grado di adottare misure concrete», ha dichiarato il governo, motivando così l’azione unilaterale: un passo deciso per manifestare il dissenso rispetto alla guerra in corso e per chiedere una maggiore responsabilità da parte della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: slovenia - armi - israele - primo

Sanchez: Spagna e Slovenia a favore embargo sulle armi contro Israele - Madrid, 29 mag. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha affermato che Spagna e Slovenia "difendono l'idea" che l'Unione europea "dovrebbe aderire all'embargo sulle armi contro Israele" durante una visita in Spagna del primo ministro sloveno Robert Golob e un anno dopo il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dei due paesi.

La Slovenia interrompe il commercio di armi con Israele. È il primo paese europeo: «L’Ue non è stata in grado di adottare misure concrete» Vai su X

Persino Malta. Sì, persino Malta. Ieri sera il primo ministro maltese, Robert Abela, ha annunciato che il Paese riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina. Lo farà formalmente alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite, programmata per settembre. Prima Vai su Facebook

La Slovenia interrompe il commercio di armi con Israele. È il primo paese europeo: «L'Ue non è stata in grado di adottare misure concrete; Israele uccide altre 101 persone in 24 ore, altri 14 Paesi verso il sì allo Stato palestinese - La Slovenia vieterà il commercio di armi con Israele, Primi nell'Ue; Germania: 'Serve uno Stato palestinese'. Usa-Israele: 'Basta intese con Hamas'.

La Slovenia interrompe il commercio di armi con Israele. È il primo paese europeo: «L’Ue non è stata in grado di adottare misure concrete» - Lo ha annunciato il governo di Lubiana, spiegando la decisione con la volontà di reagire in modo concreto al conflitto in corso nella ... Come scrive msn.com