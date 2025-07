La Sicilia difende il diritto all’informazione i contributi per l’editoria diventano stabili norma approvata in Commissione bilancio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata all’unanimità in commissione Bilancio all’Ars una misura a sostegno della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione. Il fondo, promosso dal governo Schifani, prevede risorse destinate alle imprese editoriali con almeno due giornalisti contrattualizzati. Un fondo speciale per l’informazione siciliana. La Sicilia punta a rafforzare il diritto all’informazione e la libertà di stampa, approvando una norma che istituisce una sezione del Fondo Sicilia dedicata esclusivamente alle imprese del settore dell’informazione. La dotazione prevista è di 3 milioni di euro, destinati a sostenere testate giornalistiche cartacee, televisive, radiofoniche, online e agenzie di stampa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Sicilia difende il diritto all’informazione, i contributi per l’editoria diventano stabili, norma approvata in Commissione bilancio

In questa notizia si parla di: informazione - approvata - commissione - bilancio

Nuovo defibrillatore pubblico donato da Lido Orsi, titolare della storica Pizzeria del Fiano a Certaldo. Un gesto concreto e generoso che, si inserisce nel solco della legge per la prevenzione delle morti cardiache improvvise giovanili, approvata in Terza commi Vai su Facebook

Ars, 4 milioni per le imprese editoriali: sì della commissione Bilancio a una sezione ad hoc nel Fondo Sicilia; Stabilizzazione TIS: approvato l’emendamento, fondi direttamente alla Regione Calabria; L’Aquila: approvato assestamento generale al bilancio.

La Sicilia difende il diritto all’informazione, i contributi per l’editoria diventano stabili, norma approvata in Commissione bilancio - Ieri la graduatoria del bando per i contributi previsti dalla precedente finanziaria, oggi il via libera alla norma che darà stabilità al sostegno all'editoria. Lo riporta blogsicilia.it

Editoria, approvata in Commissione Bilancio sezione del Fondo Sicilia per le imprese del settore - La norma, come modificata, prevede che a beneficiare dei contributi siano le imprese con almeno due giornalisti contrattualizzati ... Riporta ilsicilia.it