La sfida del parco fluviale Vivo e restituito alla città grazie al governo Pardini

“Chi oggi critica la gestione del Parco Fluviale dimentica – o finge di dimenticare – in quali condizioni versasse fino a pochi anni fa”. È la posizione condivisa dei capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, Cecchini, Di Vito, Fava, Pierini, Del Barga e Fagnani, che respingono con decisione ogni attacco all’amministrazione Pardini sullo stato dei luoghi e rivendicano i risultati concreti ottenuti in poco tempo. “Il parco, compresa la zona dell’Infinito, era totalmente abbandonato durante gli anni dell’amministrazione Tambellini. Con l’attuale governo cittadino è stato redatto un masterplan, all’interno del quale due interventi fondamentali sono già realtà : la riqualificazione dell’area attraverso i fondi Pnrr, riconvertiti dalla giunta Pardini, e l’inaugurazione del nuovo parco giochi, che per la prima volta offre uno spazio illuminato anche la sera e fruibile da famiglie e bambini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida del parco fluviale “Vivo e restituito alla città grazie al governo Pardini“

In questa notizia si parla di: parco - fluviale - governo - pardini

Giochi, tornei e stand. Al parco fluviale torna la Festa dello Sport : "Bei valori e vita sana" - La Festa dello Sport torna domani, sabato 7 giugno, nel “Parco dell’Infinito“, all’interno del Parco Fluviale, in via della Scogliera.

Colleferro. Inaugurato il Parco Fluviale completamente riqualificato, e la Casa delle Farfalle fino a Lunedì 16 ad ingresso libero - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato inaugurato nel pomeriggio di Venerdì 13 Giugno, in occasione del 90° Compleanno della Città L'articolo Colleferro.

Manu Chao torna in acustico per un concerto immerso nel verde del Parco Fluviale di Santa Sofia - Un ritorno “ultra acustico” quello di Manu Chao in Romagna. “Ultra Acústic” infatti è il titolo del tour che lo porta in giro per l’Italia nel cuore dell’estate e che lo porterà anche tra gli ospiti della rassegna acieloaperto.

La sfida del parco fluviale “Vivo e restituito alla città grazie al governo Pardini“.

La sfida del parco fluviale “Vivo e restituito alla città grazie al governo Pardini“ - I consiglieri Cecchini, Di Vito, Fava, Pierini, Del Barga e Fagnani difendono le scelte: “Resta solo l’accesso abusivo, servono più controlli e videocamere“. Da msn.com

Parco fluviale, dissidio in consiglio comunale - Il Resto del Carlino - Parco fluviale, dissidio in consiglio comunale Bocciata una mozione della minoranza per il reperimento di fondi, poi però la maggioranza stanzia 4. Lo riporta ilrestodelcarlino.it