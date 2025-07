La sezione galleggiante del Museo della Marineria illuminata per tutto il mese di agosto

Da ieri sera - e per tutto il mese di agosto - la sezione galleggiante del Museo della Marineria sarà illuminata creando uno spettacolo unico per i cittadini di Cesenatico e tutti i turisti presenti in queste settimane. Il Museo della Marineria è uno dei poli culturali e turistici più importanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: museo - marineria - sezione - galleggiante

Undici mamme miss protagoniste dello shooting fotografico nella location del Museo della Marineria - Anche quest’anno, 'Mamme in Moda' è andato in scena a Cesenatico. Undici mamme miss, vincitrici di fascia del concorso Miss Mamma Italiana, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, nella suggestiva location del Museo della Marineria di Cesenatico.

Tre ravennati immortalate per "Miss Mamma in Moda" al Museo della Marineria - È andato in scena anche per il 2025 “Mamme in Moda” a Cesenatico. Undici Mamme Miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, nella location del Museo della Marineria di Cesenatico.

Museo della Marineria, in mostra l'arte della navigazione con vela latina e vela al terzo - Al Museo della Marineria di Cesenatico dal 21 giugno al 7 settembre apre una nuova mostra fotografica che ripercorre l’arte della navigazione con vela latina e vela al terzo, un patrimonio vivente candidato a entrare nella lista Unesco.

Giornata da record nel porto di Palermo, dove il nostro parcheggio galleggiante fa il “tutto esaurito” di navi da crociera, mentre la città si riempie di lingue, mappe, foto ricordo. Un segnale concreto della centralità sempre crescente della città nelle rotte del turis Vai su Facebook

La sezione galleggiante del Museo della Marineria illuminata per tutto il mese di agosto; Quando si potrà tornare sul veliero del Museo?; MUSEO DELLA MARINERIA – SEZIONE GALLEGGIANTE.

Nell’estate di Cesenatico si illumina il Museo della Marineria - la sezione galleggiante del Museo della Marineria sarà illuminata creando uno spettacolo unico ... Segnala livingcesenatico.it

Quando si potrà tornare sul veliero del Museo? - Il veliero non è più raggiungibile dalla passerella che lo collegava con la terra ferma. Secondo livingcesenatico.it