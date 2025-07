La separazione delle carriere è l’anticamera del controllo governativo sulla magistratura

L'attacco all'autonomia e all'indipendenza della magistratura è un attacco alla democrazia. Senza una magistratura autonoma ed indipendente non vi può essere uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e quindi viene meno lo stato di diritto ed uno dei pilastri fondamentali della Costituzione. Difendere questi principi non vuol dire peraltro avallare tutto quello che ha fatto e fa la magistratura che ha, soprattutto negli ultimi vent'anni, non poche colpe. Ma le colpe di taluni non possono giustificare un violento attacco istituzionale alla magistratura, la distruzione della separazione dei poteri e la mortificazione della democrazia.

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "Per la destra è tutto decisivo ed epocale. La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento delle procedure, in realtà c'è sempre un altro sottotesto, e questo sottotesto: ovvero attacco all'automomia della magistratura e sottomissione dei giudici all'esecutivo.

“La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura: è la rivalsa della politica sulle toghe” | L’intervento - *** La Camera ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che è stata demagogicamente blindata con una procedura che non ha precedenti: si decide di modificare la Carta costituzionale respingendo a priori qualsiasi emendamento, qualsiasi modifica, così dimostrando quale concezione della democrazia e dello Stato di diritto abbia l’attuale maggioranza parlamentare.

Convegno Magistratura Indipendente, Morrone (Lega): "Favorevole separazione carriere, due Csm, sorteggio e alta corte giustizia" - “Premetto che siamo favorevoli ai due CSM come conseguenza della separazione delle carriere. Siamo favorevoli al sorteggio perché l’indipendenza interna e quindi l’efficienza della magistratura vanno assicurate anche attraverso il contenimento dello strapotere delle correnti all’interno del CSM.

Separazione delle carriere, il procuratore Melillo: "Si assottiglia l'indipendenza della magistratura garantita dalla Carta" - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo intervistato dal Corriere: "Le stragi del '92 e 93 avevano finalità di destabilizzazione politica, non diversamente da quelle attribuite a una strat ...