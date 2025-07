La scaletta del concerto di Geolier all'Oversound Music Festival 2025 | l'ordine delle canzoni a Lecce

Stasera Geolier canterĂ all'Oversound Music Festival 2025 di Lecce esibendosi con una scaletta che vedrĂ sicuramente canzoni come I P’ Me Tu P’ Te, El Pibe De Oro, Money e Ricchezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - geolier - oversound - music

Cosa bisogna attendersi dal concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: gli ospiti e i brani in scaletta - Geolier è atteso - nelle prossime ore - al primo dei due concerti all'Ippodromo di Agnano a Napoli: cosa bisogna attendersi dal concerto, dai probabili ospiti ai brani irrinunciabili in scaletta.

La scaletta del concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: l’ordine delle canzoni - Questa sera, sabato 26 luglio 2025, Geolier si esibisce, per la seconda volta, sul palco dell'Ippodromo di Agnano a Napoli, dopo l'esordio nelle scorse ore.

Dopo aver infiammato per due sere consecutive l’Ippodromo di Agnano a Napoli, facendo registrare un doppio sold out e collezionando numeri da record, Geolier Music prosegue il suo “Geolier Live 2025” con una delle tappe Vai su Facebook

Geolier, la possibile scaletta del concerto a Lecce; Geolier, la possibile scaletta del concerto di Lecce; Cosa bisogna aspettarsi dal concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano: gli ospiti e i brani in scaletta.

La scaletta del concerto di Geolier all’Oversound Music Festival 2025: l’ordine delle canzoni a Lecce - Stasera Geolier canterà all’Oversound Music Festival 2025 di Lecce esibendosi con una scaletta che vedrà sicuramente canzoni come I P’ Me Tu P’ Te, El Pibe De Oro, Money e Ricchezza. Come scrive fanpage.it

Geolier, la possibile scaletta del concerto a Lecce - A pochi giorni dal doppio concerto all’Ippodromo di Agnano di Napoli, Geolier porterà la sua musica sul palco di Lecce per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’ Oversound Music Festival. Si legge su tg24.sky.it