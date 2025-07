La Russia si dice pronta al dialogo ma intanto bombarda Kiev | almeno otto morti e decine di feriti

Da un lato la disponibilitĂ a trattare, dall’altro una nuova, violentissima ondata di attacchi sulla capitale ucraina. La Russia ha dichiarato di essere “pronta a proseguire i negoziati con l’Ucraina”, ma nella notte ha lanciato una delle offensive piĂą intense degli ultimi mesi su Kiev, causando almeno otto morti e oltre ottanta feriti, tra cui diversi bambini. A riferire l’apertura diplomatica è stato il viceministro degli Esteri russo, Sergey Vershinin, secondo cui “abbiamo avuto tre round di negoziati e siamo pronti a proseguirli. Per quanto riguarda gli incontri ad alto livello – ha precisato – questi devono essere preparati con serietĂ , altrimenti è prematuro parlarne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Russia si dice pronta al dialogo, ma intanto bombarda Kiev: almeno otto morti e decine di feriti

