’La rosa di Anita’ in tour Sboccerà al Gianicolo

di Raffaella Candoli La Rosa di Anita fiorisce a Roma: un gesto simbolico per l’emancipazione femminile e la pace tra i popoli Prosegue il cammino del progetto internazionale " La Rosa di Anita ", nato per valorizzare e trasmettere i valori universali incarnati da Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, conosciuta come Anita Garibaldi, simbolo intramontabile di coraggio, emancipazione e forza femminile. Il prossimo appuntamento sarĂ lunedì a Roma alle 11, quando sul colle del Gianicolo, luogo fortemente evocativo del Risorgimento italiano, verrĂ piantumato un ibrido originale della Rosa di Anita, creato e dedicato all’eroina dall’ibridatore ravennate Giulio Pantoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’La rosa di Anita’ in tour. SboccerĂ al Gianicolo

