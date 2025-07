La rissa per un telefono rubato Accoltellato in pieno giorno

Un uomo di 47 anni, di origine nordafricana, è stato accoltellato alla spalla intorno alle 13 di ieri in via Il Prato. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di residenti e commercianti, richiamati in strada dalle urla. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un connazionale al culmine di una lite scoppiata, a quanto si apprende, per il furto di un cellulare avvenuto in passato. Dopo il fendente, è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all’ ospedale di Careggi in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe perso molto sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rissa per un telefono rubato. Accoltellato in pieno giorno

In questa notizia si parla di: accoltellato - rissa - telefono - rubato

Rissa ai giardini, trentasettenne accoltellato a morte - Un uomo di 37 anni originario dell'Albania è deceduto a Prato ieri sera, 8 maggio, dopo essere stato accoltellato.

Rissa ai giardini, trentasettenne accoltellato a morte - Un uomo di 37 anni originario dell'Albania è deceduto a Prato ieri sera, 8 maggio, dopo essere stato accoltellato.

Rissa fuori dal bar, quattro denunciati per aver accoltellato tre "maranza" - Al culmine di una violentissima rissa, scoppiata nella notte del 31 maggio 2022 in piazza Rigo a Spresiano, all'esterno del locale “Prince Lounge Bar”, hanno aggredito con coltelli e perfino con un taser, tre giovani "maranza" di origine marocchina, colpiti da coltellate all’addome e al torace.

La rissa per un telefono rubato. Accoltellato in pieno giorno; Il papà di Boschetto sblocca l’iphone del figlio ucciso: trova il selfie del killer Friso; I ladri di cellulari, le “batterie” di predoni e i ricettatori di iPhone (con la stagnola): 87 furti in 5 giorni a Milano.

Cinque giovani accoltellati in una rissa, uno è grave - Cinque giovani accoltellati in una rissa, uno è grave A Sennori, in provincia di Sassari, durante festa di S. Secondo ansa.it

Rissa nel Casertano, accoltellato e ucciso un 26enne. Grave un altro ... - Fermati due uomini: sono padre e figlio Non si esclude la pista della droga, un regolamento di conti ... Segnala ilmessaggero.it