La risposta definitiva di Belen Rodriguez alle voci su una presunta terza gravidanza

Durante una vacanza in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro delle attenzioni social per un motivo ben noto: il suo aspetto fisico. Alcuni follower, vedendo le foto in salopette condivise su Instagram, hanno ipotizzato che fosse incinta per la terza volta. Ma Belen ha deciso di intervenire in prima persona, tagliando corto ogni speculazione con una risposta secca e ironica: “Grazie, è la salopette. E il ciclo”. Nessuna gravidanza, quindi. Solo l’ennesimo caso di body shaming travestito da curiosità gossippara, che la conduttrice ha smontato con eleganza e sarcasmo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La risposta definitiva di Belen Rodriguez alle voci su una presunta terza gravidanza

In questa notizia si parla di: belen - rodriguez - terza - risposta

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Ecco come sta Belen Rodriguez dopo l'intervento L'articolo Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo proviene da Novella 2000.

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

Belen Rodriguez racconta il suo intervento e la cura della bellezza - La showgirl svela i dettagli del suo recente intervento e il suo amore per la bellezza. Leggi tutto Belen Rodriguez: il suo intervento e il ritorno alla bellezza su Donne Magazine.

“Incinta per la terza volta”. Belen Rodriguez, dalla Sardegna la notizia vola Vai su Facebook

La risposta definitiva di Belen Rodriguez alle voci su una presunta terza gravidanza; Antonino Spinalbese fa chiarezza sul riavvicinamento con Belen Rodriguez, il commento dopo le foto insieme; “Belen Rodriguez incinta del terzo figlio”: pare proprio di sì.

La risposta definitiva di Belen Rodriguez alle voci su una presunta terza gravidanza - Belen Rodriguez risponde alle voci su una possibile terza gravidanza: “Non sono incinta, è solo la salopette. Scrive gravidanzaonline.it

Belen Rodriguez smentisce le voci di una terza gravidanza - Belen Rodriguez ha deciso di rispondere a un utente su Instagram per smentire le voci di una terza gravidanza, esplose dopo alcune foto in salopette. Secondo gazzetta.it