Non è mai stato il primo nome, ma è sempre arrivato quando serviva. La sua storia è fatta di attese e risposte, panchine e gol pesanti. Oggi sembra sul punto di andar via, ma il “ragazzo d’oro” non si lascia mai in saldo (Foto: Ansa) – serieanews.com C’è sempre uno in squadra che non fa rumore. Che non alza la voce, non sbatte porte, non posta frasi criptiche su Instagram e non ha bisogno di far sapere a tutti quanto sia bravo. Ma che, quando conta, c’è. Sempre. E il bello è che non lo fa nemmeno con lo spirito del salvatore, ma come se fosse la cosa più normale del mondo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - La riserva più cara d’Italia: 40 milioni di euro per il “ragazzo d’oro”