La rinascita di Jessica Alba dopo il divorzio inizia con un rossetto color Spritz

Un rossetto color spritz è il protagonista indiscusso del revenge look di Jessica Alba. L'attrice e founder di Honest Beauty ha ormai annunciato da tempo la separazione da Cash Warren dopo sedici anni di matrimonio, avvenuta senza scandali né accuse. Oggi, più libera che mai, appare radiosa e consapevole di sé, pronta ad affrontare una nuova fase della propria vita e carriera con determinazione ma soprattutto con stile. Ieri la star ha, infatti, pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che parla da sé: sorseggia uno Spritz e sfoggia un rossetto rosso arancio vibrante in pendant con il cocktail, regalando così ai suoi fan un'espressione rilassata che trasmette energia e serenità.

"Maserati: the Brothers", non solo Hopkins: nel cast anche Al Pacino e Jessica Alba - Anche il premio Oscar Al Pacino si è unito al cast del film "Maserati: The Brothers", che conta già attori del calibro di Anthony Hopkins - nel ruolo del finanziere italiano che sostiene economicamente i fratelli Maserati - Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e la star di Gomorra Salvatore.

Questo fine settimana la Venezia la scena stata è anche dello splendido e tenero duo formato da Jessica Alba e dalla figlia 17enne - P er Jessica Alba il matrimonio Sanchez-Bezos è stato l’occasione perfetta per incantare tutti con la passerella di stile insieme alla figlia Honor Warren.

Jessica Alba insieme alla figlia Honor: il look mamma-figlia che incanta Venezia - Si spengono i riflettori su quello che è stato, senza ombra di dubbio, il matrimonio del secolo: quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

