La presidente de L’Ekipe Orizzonte, Tania Di Mario, ha analizzato a Waterpolo Preview, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, l’esito dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile di Singapore, nei quali la Grecia ha battuto l’Ungheria in finale, con la Spagna che ha conquistato il gradino piĂą basso del podio ed il Setterosa che ha chiuso settimo. L’ analisi dell’ultimo atto, vinto dalle elleniche sulle magiare: “ Sicuramente è stata una bella partita nella misura dei gesti pallanuotistici, non ci ha riservato tante emozioni perchĂ©, almeno personalmente, non ho mai pensato che ci fosse qualche possibilitĂ per cui l’Ungheria potesse rientrare, perchĂ© era una sensazione abbastanza chiara che la Grecia fosse superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La ricetta di Tania Di Mario: “Il Setterosa non deve snaturarsi, ma valorizzare le sue caratteristiche”