“No alle istituzioni come fortilizi contrapposti”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nel corso della cerimonia del Ventaglio, riferendosi al rapporto tra politica e giustizia, e lo fa nel giorno in cui l’ambasciatore russo viene convocato dopo la pubblicazione di una lista di presunti “russofobi”, lista in cui compare anche lo stesso Mattarella (per aver paragonato, mesi fa, l’invasione dell’Ucraina alle guerre del Terzo Reich). Parla, il presidente, evitando parole che possano essere lette come una critica diretta o indiretta all’azione dell’esecutivo in tema di giustizia, e tenendosi – per il ruolo e per quella che appare come sua profonda convinzione – a distanza siderale dalla polemica esacerbata sul tema: le istituzioni, dice Mattarella, non devono avere “l’obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui”, devono sentirsi “parte di un sistema – disegnato dalla  Costituzione – in cui si rispettano i propri limiti, perchĂ© è doveroso e perchĂ© in questo rispetto risiede la vera garanzia di tutela dei propri ambiti di attribuzione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La prudenza di Mattarella sulla giustizia è un messaggio al governo: niente interventismo