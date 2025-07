La prossima logistica nel Pavese mega magazzino in costruzione | primo contratto d’affitto

Gropello Cairoli (Pavia), 31 luglio 2025 –  Glp Europe, leader nella costruzione, proprietĂ , sviluppo e gestione di immobili logistici, ora parte di Ares Management Real Estate, ha annunciato l’acquisizione di un te rreno di 70mila metri quadri nei pressi dell’ autostrada Milano-Genova. Il sito ospiterĂ lo sviluppo di un magazzino logistico di 37mila metri quadri che sarĂ denominato G-Park Gropello. La concessione edilizia è stata rilasciata e i lavori di costruzione sono iniziati ad aprile, mentre il completamento è previsto per fine gennaio. Il magazzino potrĂ beneficiare di una posizione strategica lungo l’A7, che garantisce un accesso diretto al Nord Ovest del Paese e in particolare a Genova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La prossima logistica nel Pavese, mega magazzino in costruzione: primo contratto d’affitto

