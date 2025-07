La Promessa Anticipazioni 1° agosto 2025 | Curro ha deciso sposerà Julia!

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° agosto 2025 su Rete4 vedremo Curro cedere ai ricatti morali di Don Lorenzo e José Juan. Lui e Julia si sposeranno davvero? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 1° agosto 2025: Curro ha deciso, sposerà Julia!

#LaPromessa | TRAME | settimana 28 luglio-3 agosto Lorenzo ricatta Curro per convincerlo a sposare Julia; Martina cerca di metterlo in guardia, anche Alonso è contrario... TRAME ? http://www.tuttotv.info/2025/07/23/la-promessa-le-trame-dal-dal-28-lugli Vai su Facebook

La Promessa: anticipazioni lunedì 28 luglio! Don Lorenzo trama per incastrare Curro; La Promessa, anticipazioni puntate dal 27 luglio al 2 agosto; La Promessa: anticipazioni da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto! Curro sposa Julia?.

La Promessa, anticipazioni venerdì 1 agosto 2025: Le continua assenze di Jana - Le continua assenze di Jana indispettiscono molto Cruz che, come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno venerdì 1 agosto 2025, si trova ... Si legge su msn.com