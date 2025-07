La prima volta | la Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare Gaza

il ruolo chiave di Arabia Saudita e Francia per arrivare al documento congiunto

Pochissimo e marginale spazio oggi sui quotidiani al documento epocale di ieri della Lega Araba. Che contiene, appunto, un fatto storico: per la prima volta tutti i paesi arabi (molti dei quali ancora neanche riconoscono Israele) condannano i fatti del 7 ottobre Vai su X

Sara Curtis è in finale nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Singapore, ed è la prima volta in assoluto che una nuotatrice azzurra nell’ultima gara dei 100 stile libero ai Mondiali. "Non pensavo di poter essere in finale. Sono contenta anche se in termini cron Vai su Facebook

Lega araba, svolta epocale. Hamas via da Gaza. Consegni le armi; La Lega Araba condanna per la prima volta gli attacchi del 7 Ottobre ad Israele e chiede il disarmo di Hamas per uno stato palestinese; Per la prima volta la Lega Araba all'Onu condanna i massacri del 7 ottobre e chiede il disarmo di Hamas.

Lega araba, svolta epocale. "Hamas via da Gaza. Consegni le armi" - "Hamas deve arrendersi è, in sintesi, la presa di posizione, nero su bianco, dei Paesi arabi, dell'Italia e dell'Unione europea che hanno firmato un documento proposto da Francia e Arabia Saudita. Si legge su ilgiornale.it

La Lega araba all’Onu: «Hamas si disarmi». E l’inviato Usa Witkoff vola in Israele - Le Nazioni Unite riscoprono il ruolo di camera di compensazione che avevano cominciato a perdere dai tempi dell’attacco americano all’Iraq ... Lo riporta msn.com