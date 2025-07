La prima notte del giudizio | la spiegazione del finale del film

Pochi franchise hanno un’idea evocativa come quella di La notte del giudizio. La saga allegorica ruota attorno all’idea di un periodo – chiamato lo Sfogo – di 12 ore durante il quale ogni crimine è legale negli Stati Uniti. Il primo film del 2013, un thriller con un’invasione domestica, era solo un assaggio di quello che il concetto avrebbe sviluppato nei film successivi. Il secondo e il terzo film hanno ampliato il mondo distopico del futuro prossimo, portando le scene per le strade nella notte dello Sfogo e intensificando la violenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La notte del giudizio: la spiegazione del finale del film - La notte del giudizio: la spiegazione del finale del film La notte del giudizio (il cui titolo originale è The Purge ), uscito nel 2013 e diretto da James DeMonaco, è un thriller distopico che parte da un’idea semplice quanto agghiacciante: in un futuro prossimo, il governo statunitense ha istituito una notte all’anno in cui ogni crimine, compreso l’omicidio, è legale per 12 ore.

