La presentazione David senza paura | Scudetto alla Juve? Potrebbe essere la stagione buona

"È una grande emozione essere qui, la prima settimana è andata molto bene: ho sempre segnato tanti gol, il mio lavoro è questo e penso di poterlo fare anche in Serie A". Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus, si presenta con un curriculum realizzativo di tutto rispetto e senza timori. "Le prime conversazioni con mister Tudor sono andate bene, lui ha chiesto le mie aspettative e poi mi ha spiegato le sue - ha continuato in conferenza stampa dall’ Allianz Stadium - So che il campionato italiano è molto più tattico e difensivo, ma sto lavorando per poter fare bene. I miei idoli? Da piccolo guardavo con ammirazione Eto’o e Drogba - ha spiegato - e ho scelto la maglia numero 30 perché è legato al compleanno di mio papà ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La presentazione. David senza paura: "Scudetto alla Juve?. Potrebbe essere la stagione buona»

In questa notizia si parla di: essere - david - presentazione - paura

Mister Movie | David Dastmalchian: La Scelta Perfetta Vuole Essere Clayface nel DCU Horror R-Rated? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Altro che «non basta essere donna»: il David di Donatello 2025 suggella l’inarrestabile “effetto Meloni” per le italiane - Non solo Maura Delpero, che con il «miglior film», il documentario Vermiglio, ha sbancato e conseguito il risultato storico di essere la prima donna premiata per la «miglior regia».

RILEGGI LIVE – Conte: “Lobotka si è allenato con noi, David Neres può essere convocato” - Tra pochi minuti ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte per parlare dle match di domani contro il Genoa.

Bello pimpante ieri Neres contro il Catanzaro. Dopo una prima stagione a mezzo servizio, l'auspicio è che David possa essere davvero l'uomo in più. Se Neres sta bene, abbiamo una corsia destra che fa paura. Completa e da paura. RDI #DavidNeres #Dimar Vai su Facebook

I 50 anni di David Beckham: Non ho paura di invecchiare; Arriva Superman, David Corenswet: essere forti vuol dire avere paura; Damiano David: «Da solo ho avuto paura. Maneskin? Tornerò migliore. All'Eurovision non sarò il super ospite».

La presentazione. David senza paura: "Scudetto alla Juve?. Potrebbe essere la stagione buona» - "È una grande emozione essere qui, la prima settimana è andata molto bene: ho sempre segnato tanti gol, il mio ... Segnala sport.quotidiano.net

Arriva Superman, David Corenswet: essere forti vuol dire avere paura - Home / ai Tv / Arriva Superman, David Corenswet: essere forti vuol dire avere paura Spettacoli Arriva Superman, David Corenswet: essere forti vuol dire avere paura Lunedì, 7 luglio 2025 ... Secondo affaritaliani.it