La Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei accende l' arena Rubicone tra gli ospiti Renzo Valicelli ' Il Rosso'

Il Balamondo World Music Festival fa tappa all'arena Rubicone di Gatteo mare venerdì 1 agosto per una serata di grande musica. Sul palco la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, il gruppo di ballo Rimini Dance Company e il trombettista Renzo Valicelli "Il Rosso", storico componente dell'Orchestra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

DIAVOLI IN FESTA 2025 Una notte di musica travolgente, energia e tradizione! Domenica 27 Luglio Casa del Diavolo (PG) Mirko Casadei POPular Folk Orchestra sul palco per farci ballare tutta la sera! Vieni a vivere una serata indimenticabile: Vai su Facebook

Mirko Casadei POPular Folk Orchestra a Montesilvano 16 luglio 2025; Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra aprono il Summer festival di Ghiffa; È tempo di ’mercoledì da leoni’. Il centro si trasforma in una balera.

Mirko Casadei Popular Folk Orchestra a Bracciano | 24 luglio 2021 - Sabato 24 luglio suggestivo appuntamento al lago di Braccino con la “Mirko Casadei Popular Folk Orchestra”. Riporta romatoday.it

Mirko Casadei protagonista di Balamondo nel ricordo di Raoul - In attesa dei concerti di settembre all'Expo di Osaka, in rappresentanza della cultura popolare emiliano romagnola, Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra saranno protagonisti in Romagna ... Secondo ansa.it