La pedana esterna non è in regola | scatta il sequestro per un noto locale del Vomero

Irregolarità relative all'occupazione di suolo pubblico e alla presenza di una pedana esterna, non autorizzata. Questo è emerso da alcuni controlli della polizia locale in un ristorante-pizzeria di piazza Vanvitelli.La pedana, con circa 20 tavoli e 80 sedie, una credenza in metallo fissata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

