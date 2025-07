La ‘Notte Gialla’ dei campi | Il riso nostra eccellenza Il Made in Italy va difeso

Una festa dei prodotti del territorio alla ‘Notte Gialla’. Si è conclusa la quinta edizione dell’appuntamento organizzato della Coldiretti e patrocinato dal Comune. L’evento si è tenuto dal pomeriggio di ieri fino a sera inoltrata. Un appuntamento che ha richiamato molte persone in piazza, all’insegna del cibo a km zero. La giornata è iniziata nel primo pomeriggio con due convegni nella sede municipale. Il primo era dedicato ai Movimenti di Coldiretti, ovvero giovani, donne e senior, intitolato ‘Coldiretti in movimento, tra coesione e sinergia’, che ha visto la presenza del giornalista e scrittore Nunzio Primavera che ha presentato il suo libro ‘I Papi e i Contadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

