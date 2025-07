La New Balance 990v4 x The Whitaker Group Willful Bias è un bel modo discreto di mettersi in mostra

In un’estate piena di collaborazioni, la New Balance 990v4 x The Whitaker Group Willful Bias è una di quelle uscite speciali di cui gli appassionati di sneaker stanno già parlando con i loro contatti, settimane prima del lancio. The Whitaker Group x New Balance 990v4 Willful Bias New Balance Rispetto ad altre New Balance firmate dal brand (come le 1906U del 2024 o le 9060 dell’anno precedente), la Willful Bias punta tutto su uno stile estremamente discreto ma di grande impatto. In uscita come parte della serie Unwritten Curriculum di The Whitaker Group, ispirata al sistema educativo americano, questa sneaker si basa su una tomaia in mesh grigio con sovrapposizioni in suede color Jade Green. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La New Balance 990v4 x The Whitaker Group Willful Bias è un bel modo discreto di mettersi in mostra

