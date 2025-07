La Nazionale femminile di pallavolo trionfa nella VNL 2025 | record e orgoglio italiano anche online con Erreà Sport e Fattoretto Agency

La Nazionale italiana femminile di pallavolo ha scritto un’altra pagina memorabile dello sport azzurro conquistando la Volleyball Nations League 2025. Un trionfo straordinario che si aggiunge al palmarès recente della squadra: terzo titolo in quattro anni, 15 vittorie consecutive e 29 successi di fila se si includono le partite delle Olimpiadi di Parigi. Al fianco delle campionesse azzurre, in qualitĂ di sponsor tecnico ufficiale, c’è ErreĂ Sport SpA, eccellenza del Made in Italy nel settore dell’abbigliamento sportivo, che condivide con le atlete non solo la passione per lo sport, ma anche i valori di qualitĂ , determinazione e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La Nazionale femminile di pallavolo trionfa nella VNL 2025: record e orgoglio italiano anche online con ErreĂ Sport e Fattoretto Agency

Azzurre inarrestabili e stratosferiche. La Nazionale femminile di volley conquista la finale di Nations League. L'Italia vince 3-0 contro la Polonia ottenendo il 28° successo consecutivo. In finale affronterà il Brasile Vai su Facebook

