La multa non pagata da 13 anni e il prestito sospetto dalla banca nazionale | il premier si dimette

Il primo ministro lituano Gintautas Paluckas si è dimesso travolto da uno scandalo corruzione. Il leader socialdemocratico lettone, a capo del governo di coalizione tripartito, ha lasciato dopo è stato reso noto che è stato indagato perchĂ© una societĂ di credito in cui detiene delle. 🔗 Leggi su Today.it

