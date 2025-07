La meglio gioventù anzi il meglio della gioventù al Giffoni Film Festival

Per arrivare a Giffoni bisogna salire per quaranta minuti, in mezzo a curve e campagne, partendo dalla città di Salerno. A chi si chiede perché il festival del cinema per ragazzi sia stato creato proprio quassù, Gino, autista dell’autobus, risponde che “un tempo c’era un piccolo cinema, il. 🔗 Leggi su Today.it