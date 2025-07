La maglia della Mano di Dio finisce all’asta | Shilton vende la sua sconfitta

Il portiere dell'Inghilterra si libera della maglia indossata contro Maradona ai Mondiali del 1986: all’asta il cimelio del giorno in cui la storia si fece beffe del portiere inglese. Base 300 mila sterline. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La maglia della Mano di Dio finisce all’asta: Shilton vende la sua sconfitta

Juventus Next Gen: la maglia autografata da Poli all’asta per il progetto Serie C-Charity Stars. Di cosa si tratta e come partecipare – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Juventus Next Gen: la maglia autografata da Fabrizio Poli va all’asta per il progetto congiunto Serie C-Charity Stars.

"1993 dove tutto ebbe inizio": all'asta Bolaffi la storica prima maglia bianconera di Alessandro Del Piero - Giovedì 29 maggio torna Sport memorabilia di Aste Bolaffi. Sono circa cento i lotti selezionati, tra maglie, coppe, medaglie e altri cimeli che faranno battere il cuore di tifosi e appassionati di calcio.

Maradona e quel gol di mano, Peter Shilton vende all'asta la maglia dell’86 - Stefano Tacconi racconta con un sorriso che è grato a Maradona per la popolarità che gli ha indirettamente dato quarant’anni fa, con quel gol impossibile su punizione ... Segnala ilmattino.it

Argentina: all'asta la maglia di Maradona de 'La mano de dios' VIDEO - La casa d`aste Sotheby`s ha messo all`asta la maglia che Diego Armando Maradona indossò quando segnò con l`Argentina il gol ribattezzato `la mano de dios` ai Mondiali. calciomercato.com scrive