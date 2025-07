La magica estate italiana di Monica Bellucci tra l' amore con il compagno Tim Burton al set del suo nuovo film Ketticè

Un’estate piena, ricca. Italiana. Che passa da una passerella a un tappeto rosso. Dall’amore al lavoro, quello che ha appena iniziato su un nuovo set. Che periodo d’oro sotto tutti i punti di vista quello che sta vivendo Monica Bellucci! C’è l’accoglienza trionfale al Giffoni Festival e poi il salto indietro nel tempo del Taormina Film Festival per rivedere Malena di Giuseppe Tornatore, uno dei film che ha lanciato la sua carriera. E per ricevere il premio alla carriera. A cui sta per aggiungersi un nuovo capitolo: Ketticè, il film che sta girando in questi giorni a Palermo. Un anno dopo averla vista in Beetlejuice Beetlejuice. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La magica estate italiana di Monica Bellucci, tra l'amore con il compagno Tim Burton al set del suo nuovo film, "Ketticè"

