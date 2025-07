La madre di Andrea Sempio | Mio figlio è innocente Lo scontrino conservato? Non è anomalo

L’inchiesta per l’omicidio di Garlasco e il calvario di due genitori convinti che il figlio non sia un assassino. Per ribadire l’estraneitĂ di Andrea Sempio dal delitto di Chiara Poggi, la madre, Daniela Ferrari ha rotto il silenzio, proprio ora che la posizione dell’indagato si complica, a seguito della scoperta del Dna di un Ignoto . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La madre di Andrea Sempio: “Mio figlio è innocente. Lo scontrino conservato? Non è anomalo”

In questa notizia si parla di: madre - andrea - sempio - figlio

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Il 37enne "tranquillo e non preoccupato", la madre in lacrime - I militari stanno analizzando telefoni e pc. Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Garlasco, perquisita casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. Si cerca l'arma del delitto: un attizzatoio. Ma la madre di Chiara: «E' ancora al suo posto» - Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l?omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007.

Garlasco, perquisita casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. Si cerca l'arma del delitto: un attizzatoio. Ma la madre di Chiara: «E' ancora al suo posto» - Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l?omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007.

"Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara": lo ha detto la madre di Andrea Sempio, Daniela #ANSA Vai su Facebook

"Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara": lo ha detto la madre di Andrea Sempio, Daniela #ANSA Vai su X

Omicidio Poggi, PARLA LA MAMMA DI ANDREA SEMPIO: Mio figlio non ha ucciso Chiara. Lo scontrino? Conservato come prova. E sull'impronta 33 del delitto di Garlasco e la telefonata...; La madre di Sempio rompe il silenzio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”; Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi.

Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi" - La donna ha affrontato la questione relativa all'impronta 33 che, secondo una perizia dei legali di Alberto Stasi, presenterebbe sangue e sudore del figlio, ora indagato. Da tg24.sky.it

Delitto Garlasco, la madre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara” - "Mio figlio non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara". Si legge su msn.com