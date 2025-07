la lista civica per acquaroli fraticelli spinge gianni giuli squadroni e bordoni in campo

A due mesi dalle regionali e a uno dal termine per la presentazione delle liste, è in fase di ultimazione la squadra di Marchigiani per Acquaroli, la civica allestita con la regia del commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Tra i nomi in corsa in provincia ci sono il primario maceratese Gianni Giuli, l’ex senatore portorecanatese Salvatore Piscitelli, l’ex vicesindaco di Monte San Giusto Gigliola Bordoni e Silvia Squadroni, avvocato ed ex candidata a sindaco di Civitanova. Quanto a Bordoni, è stata per anni vice di Andrea Gentili (Pd) a Monte San Giusto e sembrava dovesse raccoglierne l’eredità l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

