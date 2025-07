La Legge di Lidia Poët – Stagione 3 | finite le riprese della stagione finale in arrivo!

Si sono concluse le riprese della terza stagione de La Legge di Lidia Poët, capitolo finale in 6 episodi della serie sulla prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Ancora una volta Matilda De Angelis torna a vestire i panni di Lidia Poët nella serie Netflix prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, ritroviamo Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Silenzio in aula ‍️ Le riprese della terza e ultima stagione de La legge di Lidia Poët sono ufficialmente terminate! Vai su X

