La Lazio cade nella prima amichevole in Turchia

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo i successi contro la Primavera biancoceleste a l’Avellino, inizia con una sconfitta la sua mini-tournée in Turchia. Contro il Fenerbache di Mourinho a decidere la gara é un gol di Kahveci  su un errore di Guendouzi. La Lazio perde di misura. A Istanbul la squadra di Sarri si arrende di misura (1-0) al Fenerbahçe di Mourinho. Sconfitta tuttavia onorevole per la formazione biancoceleste. Il Fenerbahçe è nettamente più avanti nella preparazione rispetto alla squadra di Sarri. In Turchia il campionato comincia infatti l’8 agosto, ma soprattutto il Fenerbahçe è atteso la prossima settimana da un delicato e decisivo preliminare di Champions con il Feyenoord. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Lazio cade nella prima amichevole in Turchia

