La Juve alza l' offerta al Psg | il Kolo Muani-bis si avvicina

L'attaccante francese continua a spingere per il ritorno a Torino, Tudor lo aspetta e Comolli migliora le condizioni del riscatto obbligatorio. È corsa contro il tempo per averlo già sabato in ritiro in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve alza l'offerta al Psg: il Kolo Muani-bis si avvicina

Lucca Juve: pressing incessante di quella big di Serie A, l’Udinese alza ancora il prezzo del cartellino. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve: pressing incessante di quella big di Serie A, l’Udinese alza ancora il prezzo del cartellino.

Osimhen-Juve, missione (quasi) impossibile: il Napoli alza il muro - Osimhen-Juve, missione (quasi) impossibile: il Napoli alza il muro Victor Osimhen continua a essere in cima alla lista dei desideri della Juventus per la prossima … L'articolo Osimhen-Juve, missione (quasi) impossibile: il Napoli alza il muro proviene da ForzAzzurri.

Allenamento Juve, Tudor alza l’attenzione della squadra! Due gli aspetti maggiormente curati dal tecnico croato nella giornata di oggi. Il report completo - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, sono due gli aspetti maggiormente curati da Tudor in vista di Venezia Juve: ecco il report.

In particolare, come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juve ha alzato la cifra del prestito iniziale, toccando 10 milioni di euro.

Kolo Muani Juventus, alzata l'offerta per convincere il PSG: le ultimissime notizie sul futuro del bomber francese Il calciomercato Juve non molla la presa su Randal Kolo Muani