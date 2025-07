Una giostra di presidi che non dà garanzie di continuità alle famiglie. È quanto accade all’ Istituto Comprensivo Statale (Ics) Carducci. Lo denuncia Pippo Frisone (nella foto), sindacalista FlCgil Legnano. "Con la mobilità dei dirigenti scolastici pubblicata il 18 giugno, alla stabilità e alle conferme di tutte le dirigenze del Legnanese per l’anno scolastico 20252026 ha fatto eccezione, ancora, la dirigenza dell’Ics Carducci – spiega –. Nell’ultimo decennio si sono alternati alla guida della scuola di via XX Settembre ben 7 dirigenti di cui 5 reggenti e solo due titolari. Dopo 4 reggenze consecutive, le proteste sindacali e anche dell’Amministrazione comunale alla Direzione Scolastica Regionale, nel 20192020 arriva dalla Sicilia Dario Costantino, come titolare con incarico triennale, scaduto il quale se ne torna a Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La girandola di presidi frena il Carducci