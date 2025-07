La giostra si spezza e crolla | paura e decine di feriti al luna park

La giostra che volteggia nel cielo tra le luci del luna park, poi un rumore improvviso e il braccio meccanico che si spezza, facendo precipitare al suolo il resto della struttura. Almeno 23 persone sono rimaste ferite nel terribile incidente avvenuto ieri, mercoledì 30 luglio, in un parco. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: giostra - spezza - luna - park

Arabia Saudita, paura in un parco divertimenti: giostra "360 gradi" si spezza all'improvviso - Momenti di paura in un parco divertimenti a Taif, in Arabia Saudita, dove la giostra "360 gradi" si è spezzata improvvisamente durante il funzionamento, mentre le persone che vi erano salite erano sospese a mezz'aria.

La giostra si spezza e crolla: paura e decine di feriti al luna park; Vola fuori dalla giostra ad Ancona, grave ragazza di 27 anni; India, tragedia al luna park: la giostra si spezza e muoiono due persone.