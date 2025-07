La gioia del PalaRuggi La tensione e le lacrime | Simone straordinario Ha meritato la vittoria

Brividi, urla e lacrime di gioia per Simone Cerasuolo nella sua Imola. In città, alle 14, sono tutti incollati davanti allo schermo. Al PalaRuggi, sua palestra fin dalla nascita, la tensione è massima. Pochi secondi dopo il via e il giovane nuotatore, 22 anni, conquista Singapore e il mondo. Una medaglia d’oro storica, la prima italiana nei 50 rana ai Campionati Mondiali di nuoto. "Io ero molto teso e in questi momenti preferisco isolarmi – dice l’allenatore di Imolanuoto Cesare Casella che ha seguito la gara da solo, in casa, seduto sul divano –. Ho deciso di non scrivere a Simone stamattina per non trasmettergli la mia ansia, ma le aspettative erano alte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

