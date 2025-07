la funivia argegno pigra amplia giorni e orari di apertura

Pigra, 31 luglio 2025 – La funivia Argegno-Pigra a partire dal 7 agosto e fino al 30 settembre, amplierà orari e giorni di apertura, per garantire ai turisti, e a chiunque voglia raggiungere i luoghi collegati, una maggiore fruizione. Sarà infatti aperta ogni giovedì, in aggiunta ai consueti giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. Inoltre l’orario di servizio giornaliero verrà ampliato, garantendo il servizio dalle 9 alle 19. In occasione della settimana di Ferragosto, la funivia sarà in funzione da martedì 12 a domenica 17 agosto, con lo stesso orario, per agevolare gli spostamenti durante la festività . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

